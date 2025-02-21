Трамп назвал очень хорошим недавний разговор с Путиным

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Президент США Дональд Трамп на встрече с губернаторами американских штатов назвал очень хорошей беседу с Владимиром Путиным. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

При этом Трамп назвал "не таким уж хорошим" разговор с украинской стороной. Президент Шатов также отметил, что Киев способен показывать свою жесткость лишь словах, не имея "никаких карт, которыми можно играть".

Кроме того, американский лидер указал, что старается содействовать урегулированию конфликта на Украине "по соображениям гуманности".

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся вечером 12 февраля. Их беседа длилась 1,5 часа. Они обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иные мировые проблемы.

Затем Трамп позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Спустя время президент США сообщил, что тот хочет мира, как и Путин. Глава Белого дома заявил, что увидел хорошую возможность для урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, Трамп анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Он считает, что их переговоры с российским лидером могут быть организованы до конца февраля. Аналогичного мнения придерживается пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

