21 февраля, 14:58Политика
Песков заявил, что новых контактов между Путиным и Трампом до их встречи не планируется
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Промежуточных контактов Владимира Путина и президента США Дональда Трампа до их личной встречи не планируется, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нельзя", – отметил он на вопрос, можно ли ожидать контактов на высшем уровне между РФ и США до встречи лидеров двух стран.
Кроме того, Москва и Вашингтон пока не продвинулись в вопросе места встречи Трампа и Путина.
Ранее российский лидер рассказывал, что с удовольствием встретится с американским коллегой. При этом конкретные сроки он не смог назвать. По словам госсекретаря Штатов Марко Рубио, встреча двух президентов должна быть субстантивной.
Кроме того, встреча зависит от прогресса в переговорах по Украине. Как отмечал Песков, конкретика по поводу встречи двух лидеров все еще отсутствует.
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