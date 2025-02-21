Песков заявил, что новых контактов между Путиным и Трампом до их встречи не планируется

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Промежуточных контактов Владимира Путина и президента США Дональда Трампа до их личной встречи не планируется, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нельзя", – отметил он на вопрос, можно ли ожидать контактов на высшем уровне между РФ и США до встречи лидеров двух стран.

Кроме того, Москва и Вашингтон пока не продвинулись в вопросе места встречи Трампа и Путина.

Ранее российский лидер рассказывал, что с удовольствием встретится с американским коллегой. При этом конкретные сроки он не смог назвать. По словам госсекретаря Штатов Марко Рубио, встреча двух президентов должна быть субстантивной.

Кроме того, встреча зависит от прогресса в переговорах по Украине. Как отмечал Песков, конкретика по поводу встречи двух лидеров все еще отсутствует.

