Песков заявил, что Кремль не знает деталей проекта о выходе США из ООН

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Кремль пока не знаком с деталями законопроекта сенаторов-республиканцев о возможном выходе США из Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не знаем всех деталей этой инициативы. Мы действительно читали сообщения на этот счет. Мы исходим из руководящей роли Организации Объединенных Наций", – сказал представитель Кремля в ходе беседы с журналистами.

Как отметил Песков, при всей очевидной неэффективности ООН пока альтернативы этой организации не существует.

Ранее сенаторы от Республиканской партии внесли в конгресс США законопроект о полном выходе страны из Организации Объединенных Наций. Согласно документу, президент США Дональд Трамп должен полностью аннулировать членство страны в ООН и любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и ведомствах, связанных с организацией.

В начале февраля 2025 года Трамп подписал указ о пересмотре участия страны в ООН, заявив, что организацией плохо управляют и она не справляется со своими задачами. По его словам, США вносят непропорционально большой вклад в финансирование ООН по сравнению с другими странами.