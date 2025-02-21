Республиканцы внесли в конгресс проект о выходе США из ООН

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Сенаторы от Республиканской партии внесли в конгресс США законопроект о полном выходе страны из Организации Объединенных Наций (ООН). Текст документа опубликован на сайте сенатора Майка Ли.

Согласно законопроекту, президент США Дональд Трамп должен полностью аннулировать членство страны в ООН и любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и ведомствах, связанных с организацией. Кроме того, документ предполагает прекращение финансирования ООН и ее агентств, запрет на повторное вступление в организацию без санкции сената и запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН.

В беседе с телеканалом Fox сенатор Ли назвал ООН "платформой для тиранов". Через нее осуществляются нападения на США и их союзников, а средства, направляемые организации, идут на подрыв интересов Соединенных Штатов, утверждает конгрессмен. ООН, отметил Ли, за годы своего существования не смогла пресечь войны, нарушения прав человека и пандемию COVID-19.

В начале февраля 2025 года Трамп подписал указ о пересмотре участия страны в ООН, заявив, что организацией плохо управляют и она не справляется со своими задачами. По его словам, США вносят непропорционально большой вклад в финансирование ООН по сравнению с другими странами.

США также впервые с начала СВО не стали поддерживать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой осуждается Россия. До этого Вашингтон был соавтором почти всех резолюций, поддерживающих Киев.