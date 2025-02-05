Трамп подписал указ о переоценке участия США в ООН

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о пересмотре участия страны в Организации Объединенных Наций (ООН), заявив, что организацией плохо управляют и она не справляется со своими задачами. Об этом сообщает РИА Новости.

"ООН не реализует свой потенциал. Если честно, ею управляют не очень хорошо. Они не делают свою работу", – высказался американский президент.

Трамп также подчеркнул, что США вносят непропорционально большой вклад в финансирование ООН по сравнению с другими странами.

Отмечается, что указ предусматривает оценку участия США в ЮНЕСКО, которая "проявляла антиамериканскую предвзятость", а также общий пересмотр американского финансирования и роли в ООН.

Ранее Трамп подписал указ о выходе США из совета по правам человека ООН и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР). До этого он также подписал указ о выходе страны из ВОЗ.