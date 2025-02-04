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04 февраля, 23:37

Политика

Трамп подписал указ о выходе США из совета по правам человека ООН и БАПОР

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о выходе США из совета по правам человека ООН и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Об этом со ссылкой пресс-пул Белого дома сообщает ТАСС.

Исполнительный указ касается выхода США из двух организаций при ООН.

Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. По его данным, во время его первого президентского срока взносы США в организацию составляли 500 миллионов долларов ежегодно при населении около 350 миллионов человек, в то время как Китай платил порядка 39 миллионов при населении свыше 1,4 миллиарда человек.

При этом он не исключил, что в будущем может пересмотреть свое решение. По словам Трампа, руководство организации предлагало ему вернуть США в ВОЗ при снижении объемов ежегодных выплат до 39 миллионов долларов, но он отказался.

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