Трамп не исключил пересмотра решения о выходе США из ВОЗ

Фото: 123RF/ricochet64

Президент США Дональд Трамп не исключил, что в будущем может пересмотреть решение о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Я вышел из ВОЗ, где мы платили $500 миллионов в год, а Китай – $39 миллионов", – цитирует его ТАСС.

По словам главы Белого дома, руководство ВОЗ предлагало ему вернуть Штаты в организацию при снижении объемов ежегодных выплат до 39 миллионов долларов, однако он отказался.

"Может быть, мы бы рассмотрели возможность того, чтобы снова делать это", – сказал Трамп.

21 января американский президент подписал исполнительный указ о выходе страны из ВОЗ. Политик привел данные, согласно которым во время его первого президентского срока взносы Штатов в организацию составляли 500 миллионов долларов каждый год при населении около 350 миллионов человек, однако Китай платил порядка 39 миллионов при населении более 1,4 миллиарда человек.

Трамп счел такую статистику несправедливой, но уточнил, что не это стало причиной выхода США из ВОЗ.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое решение главы Белого дома корыстью. Он призвал не думать, что Соединенные Штаты переживают за здоровье граждан. Володин уверен, что США "опять ищут себе выгоду".

