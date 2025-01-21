Володин: в решении США выйти из ВОЗ есть корысть

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Решение США выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продиктовано корыстью. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, сообщает РИА Новости.

По мнению политика, не нужно думать, что Соединенные Штаты переживают за здоровье граждан. Он считает, что США "опять ищут себе выгоду".

Вступивший в должность американского президента Дональд Трамп подписал ранее указ о выходе страны из ВОЗ. Политик привел данные, согласно которым во время его первого президентского срока взносы Штатов в организацию составляли 500 миллионов долларов каждый год при населении около 350 миллионов человек, однако Китай платил порядка 39 миллионов при населении более 1,4 миллиарда человек.

Трамп счел такую статистику несправедливой, но уточнил, что не это стало причиной выхода США из ВОЗ.