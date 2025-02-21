Песков опроверг требование России вывести войска НАТО из Восточной Европы

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Россия во время переговоров с США в Саудовской Аравии не выдвигала требования о выводе войск НАТО из Восточной Европы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее советник президента Румынии по обороне и национальной безопасности Кристиан Диаконеску заявил, что на переговорах в Эр-Рияде Москва якобы потребовала вывести войска НАТО из Восточной Европы, однако США ответили отказом.

"Нет, это не так, это не соответствует действительности. Наша позиция относительно того, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в течение нескольких, скоро почти десяток, волн в сторону наших границ вызывает нашу обеспокоенность", – сказал пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

Переговоры между США и Россией прошли 18 февраля в Саудовской Аравии. По итогу Москва и Вашингтон договорились учитывать интересы друг друга. При этом пока неизвестно, смогли ли договориться стороны о конкретной дате встречи Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Для этого нужна плотная работа, отмечал один из представителей российской делегации.

Президент США считает, что их переговоры с Путиным могут быть организованы до конца февраля. Аналогичного мнения придерживается Песков.