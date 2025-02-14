Путин обсудил с Совбезом телефонный разговор с Трампом

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Владимир Путин обсудил с Советом безопасности России состоявшийся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, в ходе совещания с Совбезом обсуждались также разворачивающиеся контакты с США.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 12 февраля. Их переговоры продолжались 1,5 часа. Лидеры РФ и США констатировали урон, принесенный отношениям РФ и США администрацией экс-главы Штатов Джо Байдена. Кроме того, они обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и другие мировые проблемы.

После разговора с Путиным Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Американский лидер заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Кроме того, он видит хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта. Американский лидер также анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии.