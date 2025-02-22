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Политика

Зеленский на фоне критики от Трампа за день обзвонил шесть европейских лидеров

Фото: ТАСС/Zuma/Planet Pix via ZUMA Press Wire/Sarsenov Daniiar

Лидер Украины Владимир Зеленский, столкнувшись с критикой со стороны администрации президента США Дональда Трампа, активизировал контакты с европейскими лидерами, проведя за сутки телефонные переговоры с шестью из них. Об этом сообщает РИА Новости.

Так за пятницу 21 февраля Зеленский опубликовал пять сообщений о состоявшихся звонках. В частности, украинский лидер обсудил текущую ситуацию с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, премьер-министром Словении Робертом Голобом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Основными темами разговоров стали выражение благодарности за поддержку, обсуждение будущих поставок и работа над созданием "совместных гарантий безопасности".

Ранее окружение Трампа назвало срочный отъезд Зеленского во Францию лучшим вариантом для него и мира. Источник New York Post заявил, что в Белом доме немногие выступают в поддержку президента Украины. Более того, он выразил сомнения, что такие люди существуют.

Между тем американский лидер назвал Зеленского диктатором из-за его нежелания проводить выборы в стране и призвал его к оперативным действиям.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев привык к иждивенчеству и деньгам Запада, которые он тратит бесконтрольно.

Вэнс пригрозил Зеленскому, что публичная критика Трампа "обернется против него же"

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