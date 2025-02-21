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Окружение президента США Дональда Трампа назвало срочный отъезд главы Украины Владимира Зеленского во Францию лучшим вариантом для него и мира. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на New York Post.

Источник газеты заявил, что в окружении Трампа немногие выступают в поддержку президента Украины. Более того, он выразил сомнения, что такие люди существуют.

Один из сотрудников администрации президента США выразил в беседе с газетой свою неприязнь к Зеленскому. Основной причиной он назвал действия политика, направленные против канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

При этом у Трампа нет фаворита среди возможных кандидатов на пост главы Украины, который мог бы прийти вместо Зеленского в случае проведения выборов, передает радиостанция "Комсомольская правда", ссылаясь на то же издание.

В Белом доме уже некоторое время проходят дискуссии о проведении выборов и смены руководства на Украине, обратил внимание другой источник.

Ранее американский лидер назвал Зеленского диктатором из-за его нежелания проводить выборы в стране и призвал его к оперативным действиям. Глава США отметил, что в ином случае президент Украины может потерять всю страну, так как поддержка его кандидатуры в местных опросах крайне мала.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц посчитал, что оспаривать легитимность Зеленского неверно и опасно. Он добавил, что невозможно провести полноценные выборы во время конфликта, что соответствует положениям украинской конституции и законам выборов.