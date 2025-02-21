Трамп назвал присутствие Зеленского на встречах по миру на Украине неважным

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Президент США Дональд Трамп назвал в интервью радиостанции Fox News "неважным" присутствие украинского президента Владимира Зеленского на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

"Он (Зеленский. – Прим. ред.) жалуется, что его нет на встрече, которую мы проводим в Саудовской Аравии, пытаясь выступить посредником. Ну, он был на встречах в течение трех лет с президентом, который не знал, что, черт возьми, он делает (предыдущий президент США Джо Байден. – Прим. ред.)", – добавил Трамп.

Американский лидер также указал на отсутствие у Зеленского "карт в рукаве". Такой вывод американский лидер сделал после наблюдений за тем, как президент Украины ведет переговоры на протяжении трех лет. В результате, как отметил глава Белого дома, Зеленский ничего не достиг и очень плохо показал себя в роли переговорщика.

Накануне Трамп обратил внимание на то, как Украина грубо обошлась с главой американского Минфина Скоттом Бессентом. По словам президента США, Зеленский спал и был недоступен для встречи с главой Минфина, который ехал к нему на поезде на протяжении долгого времени. Глава Белого дома добавил, что Бессент прибыл на Украину для подписания документа, а вернулся ни с чем.

Кроме того, американский лидер отметил, что президент Украины мог давно попытаться урегулировать конфликт, а не "выпрашивать участие в переговорах". Сейчас, по мнению Трампа, Россия имеет "козыри" в этом вопросе, так как их военнослужащие "захватили много территории".

