20 февраля, 16:11Политика
Глава Минфина США счел неуместными многие высказывания Зеленского в Мюнхене
Фото: AP Photo/Yuri Gripas
Глава американского Минфина Скотт Бессент назвал неуместными многие высказывания президента Украины Владимира Зеленского в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом министр заявил в интервью Bloomberg TV.
Кроме того, уточнил Бессент, Зеленский сказал ему в Мюнхене, что подпишет соглашение о минералах, однако этого не сделал.
Американский президент Дональд Трамп предложил Зеленскому поддержку США в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны.
Позже в СМИ появилась информация, что Зеленский не стал подписывать документы по сделке с США. В Киеве заявили, что решили доработать проект соглашения, а потом передать его представителям Соединенных Штатов.
В свою очередь, председатель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз назвал отказ Зеленского недальновидным поступком. Он считает, что экономические связи двух стран могли быть стать для Украины лучшей гарантией безопасности.
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