Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский меняет свою позицию по вопросу урегулирования на Украине "чаще, чем зеленые майки", подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он высказался об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Могу только нашу позицию по урегулированию на Украине подтвердить, потому что она не менялась, в отличие от позиции персонажа, о котором вы упомянули (Зеленского. – Прим. ред.), который меняет ее гораздо чаще, чем зеленые майки", – цитирует главу российского ведомства ТАСС.

При этом Россия готова к ведению переговоров по украинскому вопросу и с представителями Киева, и с Европой. Однако боевые действия будут остановлены только при достижении того результата, который будет устраивать Москву, подчеркнул Лавров.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков указывал, что прекращение огня на Украине без устранения коренных причин конфликта может привести к серьезным последствиям, в том числе для российско-американских отношений.

Дипломат напомнил, что специальная военная операция была глубоко мотивирована и стала ответом на многолетнюю деструктивную политику Вашингтона и европейских столиц в Восточноевропейском регионе.