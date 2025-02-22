Дипломат Лю Бинь: китайско-российские отношения имеют блестящие перспективы развития

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Отношения Китая и России имеют блестящие перспективы развития, считает помощник главы МИД КНР Лю Бинь, которого цитирует агентство Синьхуа.

"У китайско-российских отношений в новую эпоху есть широкие перспективы. Они находятся на новой исторической отправной точке и перед ними открываются новые исторические возможности и еще более блестящие перспективы развития", – уверен дипломат.

Между Москвой и Пекином продолжает укрепляться доверие, прагматическое сотрудничество показывает результаты, а культурные обмены развиваются, добавил он.

Отношения между Россией и Китаем остаются значимым фактором стабилизации международной обстановки, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И в Йоханнесбурге. По его словам, нет сомнений, что дальнейшая работа принесет результаты на основе задач, которые поставили Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

