Лавров отметил важность отношений между Россией и Китаем для стабильности мира

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Отношения между Россией и Китаем остаются значимым фактором стабилизации международной обстановки. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И в Йоханнесбурге.

По его словам, нет сомнений, что дальнейшая работа принесет результаты на основе задач, которые поставили Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы условились о вашем визите в Москву. Так что следующий наш контакт будет уже в Российской Федерации", – цитирует главу МИД России РИА Новости.

Как подчеркнул Лавров, отношения двух стран помогают в недопущении скатывания международной обстановки к тотальной конфронтации. Государства продолжают работать в стратегической связке в ООН, Совбезе, ШОС, БРИКС, АСЕАН, добавил он.

Ранее посол РФ в Китае Игорь Моргулов заявил, что Россия в 2025 году ожидает визита Си Цзиньпина. По его словам, эти планы не являются секретом. Посол также напомнил, что в Китае состоится юбилейная, 30-я регулярная встреча глав правительств и 11-е заседание межпарламентской комиссии.

Путин назвал Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее, и отмечал, что об этом говорит отношение последнего к инновациям, в том числе к искусственному интеллекту. Президент России также отметил, что регулярно общается с председателем КНР.

