Россия ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина в 2025 году

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Россия в 2025 году ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов в интервью РИА Новости.

"Что касается конкретных двусторонних мероприятий, то могу сказать, что соответствующие планы уже активно верстаются", – заверил посол.

По словам Моргулова, эти планы не являются секретом – визит председателя КНР в Россию ожидается в 2025 году в порядке очередности. Посол также напомнил, что в Китае в следующем году состоится юбилейная 30-й регулярная встреча глав правительств и 11-е заседание межпарламентской комиссии.

Ранее Владимир Путин назвал Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее, и отметил, что об этом говорит отношение последнего к инновациям, в том числе к искусственному интеллекту.

Президент России также отметил, что регулярно общается с председателем КНР.

Недавно зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с Си Цзиньпином передал личное послание от Путина. Он также выразил искреннюю радость от встречи с лидером КНР, которая прошла по линии взаимодействия между правящими партиями России и Китая.

