Мишустин: Россия расширит льготный визовый режим с Китаем

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Россия расширит льготный визовый режим с Китаем. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания правительства.

Как пояснил глава кабмина, занимающиеся автомобильными перевозками россияне смогут оформить многократную визу на один год.

"Распространим упрощенный визовый режим на более широкий круг граждан наших государств. Все наши граждане, которые занимаются международными автомобильными перевозками в Китай, смогут оформить многократную визу на один год вне зависимости от места жительства", – сказал Мишустин.

По его словам, продолжительность пребывания не должна превышать 30 дней.

Такое решение будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству предпринимателей и поможет им сократить издержки, отметил глава правительства.

Ранее кабмин поддержал визовые послабления для переезжающих в Россию соотечественников. На данный момент им выдают однократную частную визу сроком до 3 месяцев.