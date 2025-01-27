Кабмин поддержал визовые послабления для переезжающих в РФ соотечественников

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Кабмин РФ утвердил законопроект, предлагающий выдавать переселяющимся в Россию соотечественникам визы на год с возможностью продления. Это следует из отзыва правительства, передает ТАСС.

На данный момент соотечественникам выдают однократную частную визу сроком до 3 месяцев. Но, по мнению авторов законопроекта, за это период переселенцы не успевают решить все вопросы и вынуждены выезжать из страны, а затем вновь оформлять визу.

Теперь же им и их родственникам смогут выдавать визы на год. Однако для этого нужен будет статус участника госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников. При этом виза в таком случае может продлеваться на срок предоставления соответствующего статуса.

В законопроекте предлагается ввести изменения и в отношении тех, кто приезжает работать из зарубежных компаний или выполнять монтажные работы, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического оборудования. В настоящее время им предоставляются рабочие визы на 3 месяца без возможности продления.

Однако, по версии авторов законопроекта, этого времени не хватает для тех, кто осуществляет "непрерывный цикл монтажных и пусконаладочных работ". В связи с этим предлагается выдавать подобным работникам визы на срок до трех месяцев с последующим продлением срока их действия не более чем на 90 дней.

Ранее в Ассоциации туроператоров РФ заявили, что Россия может увеличить длительность пребывания иностранных туристов по электронной визе. По словам директора АТОР Майи Ломадзе, электронная виза существенно упрощает въезд на территорию РФ. Эксперт подчеркнула, что туристический бизнес готов к развитию и мобильно формирует необходимый туристический продукт.

