13 июня, 13:03Туризм
Минэкономразвития предложило изменить срок и стоимость виз в Россию
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Срок и стоимость виз в Россию хотят изменить, а также ввести многократные визы. Об инициативе рассказал замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков.
"Мы выходим с конкретными предложениями на коллег из других ведомств. Это вопрос тарификации, увеличения кратности, срока пребывания, срока действия единой электронной визы", – приводит ТАСС его слова.
Ведомство также считает, что следует предусмотреть возможности оформления виз в Россию по прибытии и отмены виз для ряда государств в одностороннем порядке.
"Не для всех, для отдельных стран, которые являются для нас целевыми", – добавил Вахруков.
Ранее Владимир Путин поручил разработать единую цифровую платформу, в которой будут находиться все сведения о гостиницах, кафе, гидах, транспорте и других туристических услугах.
Благодаря этой системе всех участников туристического рынка можно будет идентифицировать. Это, по словам президента РФ, повысит прозрачность и безопасность сферы.
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