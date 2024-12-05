АТОР: Россия может увеличить длительность пребывания иностранцев по электронной визе

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Россия может увеличить длительность пребывания иностранных туристов по электронной визе, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!".

По ее словам, такие планы подтвердили в МИД РФ. Ломидзе обратила внимание, что электронная виза существенно упрощает въезд в РФ. Она добавила, что туристический бизнес готов к развитию и мобильно формирует необходимый туристический продукт.

"Всем хочется, чтобы всего этого было больше – больше продвижения, больше возможностей получать визы многократные", – цитирует ее ТАСС.

Ранее Владимир Путин потребовал от кабмина вместе с исполнительными органами российских регионов сделать так, чтобы с 1 июля 2025 года граждане РФ могли заселиться в гостиницы, предъявив водительское удостоверение вместо паспорта.

Между тем в начале июля замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков поддержал идею разрешить россиянам регистрироваться в гостиницах по военному билету и правам. Однако в ведомстве не поддержали идею разрешить регистрацию на основании пенсионного свидетельства в формате электронного свидетельства и пластиковой карты.