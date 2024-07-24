Путин поручил разрешить с июля 2025 года заселять в отели РФ по водительским правам

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Владимир Путин потребовал от кабмина вместе с исполнительными органами российских регионов сделать так, чтобы с 1 июля 2025 года граждане РФ могли заселиться в гостиницы, предъявив водительское удостоверение вместо паспорта. Это следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

В начале июля замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков поддержал идею разрешить россиянам регистрироваться в гостиницах по военному билету и правам. Однако в ведомстве не поддержали идею разрешить регистрацию на основании пенсионного свидетельства в формате электронного свидетельства и пластиковой карты.

Это, по словам Вахрукова, не представляется возможным, так как не осуществляется регистрационного учета по месту временного пребывания в гостинице. Также он уточнил, что свидетельство не является документом, удостоверяющим личность.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился с таким предложением в правительство, посчитав смягчение правил заселения в отели давно назревшей необходимостью. При этом он признал, что пока не все документы граждан соответствуют требованиям информативности, а также защищенности.

