Минэкономразвития одобрило идею заезда в гостиницу по военному билету и правам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России могут разрешить регистрироваться в гостиницах по военному билету и правам, говорится в ответе замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову. Об этом сообщает газета "Известия".

Однако в ведомстве не поддержали идею разрешить регистрацию на основании пенсионного свидетельства в формате электронного свидетельства и пластиковой карты.

"Это на сегодняшний день не представляется возможным ввиду невозможности осуществления регистрационного учета по месту временного пребывания в гостиницы", – говорится в документе.

Также последнее невозможно, так как свидетельство не является документом, удостоверяющим личность.

Ранее парламентарий обратился с таким предложением в правительство, посчитав смягчение правил заселения в отели давно назревшей необходимостью. При этом он признал, что пока не все документы граждан соответствуют требованиям информативности, а также защищенности.

Между тем нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц в России будет сохранена до 2030 года в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

