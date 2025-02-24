Песков заявил, что РФ не видит предпосылок для диалога с ЕС

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На данный момент Москва не видит предпосылок для возобновления диалога со странами Европы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом он высказался после принятия нового пакета санкций ЕС, назвав его прогнозируемым.

"Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования", – цитирует его RT.

16-й пакет антироссийских санкций ЕС был утвержден 24 февраля. В него вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. В этот список были включены 48 физлиц и 35 организаций.

Также обновленный пакет санкций запретил вещание восьми российских СМИ на территории Европы. Кроме того, ЕС обязал прекратить транзакции с рядом портов и аэропортов. Под запрет подпали и транзакции с применением СПФС Центробанка России.

Помимо этого, теперь запрещен экспорт в Россию соединений хрома и химических прекурсоров для хлорпикрина, а также нельзя предоставлять хранилища для российской сырой нефти и нефтепродуктов, независимо от закупочной цены и пункта назначения.

О разработке Евросоюзом 16-го пакета санкций стало известно в середине декабря прошлого года. Эту информацию подтвердили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.