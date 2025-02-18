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Евросоюз не отменит санкции против России, если это сделают США, заявил вице-президент Европейской комиссии по экономике Валдис Домбровскис, слова которого приводит РИА Новости.

Он пояснил, что ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки после прихода к власти в США новой администрации. К этому, в частности, относятся и вопросы санкционной политики, подчеркнул вице-президент ЕК.

"Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом (санкций. – Прим. ред.)", – напомнил Домбровскис.

Вместе с тем Евросоюз намерен увеличить до 100% пошлины на российские удобрения. На первом этапе, который продлится до 1 июля, к текущему проценту (6,5%) прибавят 40–45 евро за тонну. В 2026–2027 годах увеличение составит 60–95 евро, а к июлю 2028-го запланирован рост до 100%, или 325–430 евро.

В то же время сельхозпроизводители ЕС выступили против новых заградительных пошлин на российские удобрения. В объединении профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca назвали последствия пошлин катастрофическими.

Комментируя данную ситуацию, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жителей ЕС будут кормить червями из-за санкций против РФ.

Он пояснил, что рестрикции привели к тому, что Евросоюзу пришлось разрешить использование в пищевой промышленности порошка, который состоит из личинок желтого мучного червя – хрущака.