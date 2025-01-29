Глава дипломатии ЕС Каллас обсудила с госсекретарем США Рубио давление на РФ

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Глава европейской дипломатии Кая Каллас провела телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом она сообщила в соцсети X.

Каллас рассказала, что обсудила с Рубио множество глобальных вопросов, в которых Евросоюз и Штаты имеют общие интересы: конфликт на Украине, "злонамеренное влияние Ирана", а также вызовы, исходящие от Китая.

"ЕС и США всегда сильнее вместе. С нетерпением жду скорой встречи с вами", – добавила Каллас.

По информации Bloomberg, глава евродипломатии и госсекретарь США также договорились продолжать оказывать максимальное давление на Россию для достижения мира на Украине.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз принял решение о продлении экономических санкций против России еще на шесть месяцев. Кроме того, Еврокомиссия утвердила предложение о введении пошлин на некоторые сельскохозяйственные продукты из России и Белоруссии, а также на ряд азотных удобрений.

В Кремле расценивают продление санкций Евросоюза как противоречие международному праву. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все больше жителей ЕС понимают, что антироссийские ограничения бьют по самой Европе.