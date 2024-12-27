Украинская журналистка задала Каллас неожиданный вопрос о "Северных потоках"

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Украинская журналистка задала главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас вопрос о взрыве на "Северных потоках", сообщает "Московский комсомолец".

"А как обстоят дела с расследованием взрыва на газопроводе "Северный поток?" – написала она в соцсети X, прокомментировав пост Каллас о происшествии с подводными кабелями в Балтийском море.

Глава евродипломатии назвала данный инцидент очередной предполагаемой атакой на критически важную инфраструктуру.

18 ноября телекоммуникационный кабель C-Lion, проложенный по дну Балтийского моря, между Финляндией и Германией оборвался. Он является единственным финским подводным кабелем, идущим напрямую в Центральную Европу вдоль газопроводов "Северный поток".

При этом Германия и Финляндия уже приступили к расследованию данного инцидента. МИД ФРГ в совместном заявлении стран выразил обеспокоенность в связи с повреждением кабеля.

После этого был оборван подводный кабель связи литовского оператора Telia между Литвой и Швецией. Глава техотдела компании Андрюс Шемешкявичус объяснил, что кабель был довольно старым и с ним зачастую происходили неисправности. Тем не менее случаев диверсий зафиксировано не было.

