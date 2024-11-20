Финская полиция начала уголовное расследование разрыва кабеля в Балтийском море

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Центральная криминальная финская полиция начала расследование инцидента, связанного с повреждением морского кабеля между Финляндией и Германией, находящегося на дне Балтийского моря. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Расследование инцидента было начато после возбуждения полицией Финляндии уголовного дела по статье о причинении ущерба при отягчающих обстоятельствах и вмешательстве в работу коммуникаций при отягчающих обстоятельствах. Такое решение было принято вместе с финской Генпрокуратурой.

О повреждении телекоммуникационного кабеля C-Lion длиной 1 173 километра стало известно 18 ноября. Он является единственным финским подводным кабелем, идущим напрямую в Центральную Европу вдоль газопроводов "Северный поток".

При этом изначально пресс-служба финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia заявила о неисправности C-Lion1. В свою очередь, гендиректор Cinia Ари-Юсси Кнаапила заявлял, что мероприятия по устранению неисправности уже начались. Как правило, ремонт морских кабелей составляет от 5 до 15 дней.

Между тем Германия и Финляндия уже приступили к расследованию данного инцидента. МИД ФРГ в совместном заявлении стран выразило обеспокоенность в связи с повреждением кабеля.

