Каллас заявила, что люди стали называть ее ястребом России

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Глава европейской дипломатии Кая Каллас сказала, что некоторые люди стали называть ее "ястребом" России. Такое заявление она сделала на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, сообщает газета "Известия".

"Люди говорят, что я занимаю позицию "ястреба" в отношении России. Я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь", – сказала Каллас.

Как отмечает издание, определение "ястреб" пришло из США. Там так называли сторонников эскалации в военных вопросах во время войны Соединенных Штатов и Англии 1812 года.

Ранее Каллас призвала нового президента США Дональда Трампа быть "сильным" в отношениях с Россией, чтобы иметь возможность влиять на Китай. Также она сообщила, что помощь Украине с американской стороны является сигналом для Китая в ситуации со статусом Тайваня.