Каллас усомнилась, что от замороженных российских активов "что-то осталось"

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Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выразила сомнение, что от замороженных российских активов что-то осталось. Однако она не уточнила, куда могли пойти эти средства, сообщает Politico.

По словам Каллас, Россия, несмотря на законные права на "захваченные" Западом активы, не получит их до того момента, пока деньги не будут использованы на восстановление Украины.

Ранее Владимир Путин указал, что США вместе с Европой пока не сделали последний шаг для окончательной кражи российских активов. Он также отмечал, что конфискация активов РФ и валютных резервов Западом не останется безнаказанной.

Между тем Россия планирует использовать прибыль от замороженных активов зарубежных инвесторов, рассказывал глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, ответные меры будут приняты российской стороной после совершения западными странами недружественных действий.