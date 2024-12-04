Путин заявил, что США и европейцы пока не сделали последний шаг по краже активов РФ

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Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты совместно с европейскими странами пока не сделали последний шаг, чтобы окончательно украсть российские активы.

"Они правда не сделали последнего шага, они заблокировали, но пока не украли у нас этих денег окончательно", – отметил российский президент, говоря о замороженных на Западе золотовалютных резервах России.

Ранее Путин отмечал, что конфискация российских активов и валютных резервов западными странами не останется безнаказанной.

Так, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что Россия планирует использовать прибыль от замороженных активов иностранных инвесторов. Он подчеркнул, что ответные шаги будут приняты российской стороной после того, как западные государства совершат недружественные действия.