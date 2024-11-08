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08 ноября, 10:48

Политика

Захарова предложила передать Киеву собственность Зеленского вместо российских активов

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Евросоюзу необходимо передать Украине собственность украинского лидера Владимира Зеленского и его команды вместо незаконно конфискованных российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат отметила, что ранее Зеленский "клянчил" у Евросоюза 300 миллиардов долларов активов РФ. При этом, по ее словам, в ЕС понимают, чем подобное может для них закончиться.

"Мы честно предупредили, что будет очень больно. Там также знают, сколько и где спрятано наворованных активов украинских чиновников и олигархов. Может, украинцам просто конфисковать собственность Зеленского и его выводка?" – подчеркнула Захарова.

Так, по мнению представителя МИД РФ, с помощью активов "Порошенко, Яценюка, Коломойского, Кличко, Авакова, Тягнибока и остального ворья" возможно реанимировать украинскую экономику.

Ранее Зеленский заявил, что замороженные на Западе российские активы должны принадлежать Украине и являются "украинскими деньгами". По его словам, Россия "ценит только деньги", поэтому передача Киеву российских активов станет для РФ "уроком".

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