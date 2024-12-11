Каллас: Трамп должен иметь жесткий подход к России, чтобы влиять на Китай

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Новый глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала избранного президента США Дональда Трампа быть "сильным" в отношениях с Россией, чтобы иметь возможность влиять на Китай, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Politico.

"Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень сильными в отношении России", – заявила она.



Также Каллас сообщила, что помощь Украине со стороны США является сигналом для Китая в ситуации со статусом Тайваня.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Трамп может внести серьезные изменения в линию страны по Украине. По его мнению, сделать это у него может выйти за счет силы личности.

Тем не менее, по мнению Пушкова, избранный президент все же не сможет выявить всех представителей "глубинного государства", которые входят в его администрацию. При этом Трамп имеет достаточно серьезный авторитет, что может помочь ему влиять на политику США в отношении Киева, подчеркнул российский политик.

Трамп после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже заявил, что Киев готов заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта. В связи с этим он призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу переговоров.

В ответ на это в Кремле указали, что для начала диалога с РФ Зеленскому достаточно отменить собственный декрет о запрете переговоров с Москвой и дать указание о возвращении к мирному процессу на основе стамбульских договоренностей.

Сам Зеленский отверг призыв республиканца к немедленному прекращению огня, заявив, что конфликт не удастся завершить "просто бумажкой и несколькими подписями". Он также подчеркнул, что не станет заключать мирные соглашения без гарантий безопасности. После этого Трамп заявил, что в отношении переговоров с Украиной "время действовать" настало для Владимира Путина.