Politico: Каллас унизила Меркель реакцией на призыв пригласить Путина на саммит

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Незадолго до начала спецоперации на Украине Кая Каллас, которая в тот момент занимала пост премьер-министра Эстонии, унизила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель своей реакцией на ее призыв пригласить Владимира Путина на саммит лидеров Евросоюза, передает RT со ссылкой на издание Politico.

Как сообщили журналистам европейские дипломаты, инициативу немецкого канцлера в тот момент поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Меркель также выражала готовность продвигать свое предложение на заседании Евросовета. Тем не менее эстонский премьер высказалась по поводу инициативы политика достаточно резко.

"Саммит по чему? Для чего это нужно?" – поинтересовалась Каллас, призывая не поддерживать диалог с российским лидером.

Это заявление возмутило Макрона, поскольку таким образом Каллас "посмела унизить" немецкого канцлера, утверждают источники издания.

Сама Меркель заявляла, что контакты с Путиным были необходимы для того, чтобы избежать ситуации, которая привела к украинскому конфликту. Политик также обратила внимание, что приложила все силы, стремясь избежать такого развития событий. Говоря об этом, она напомнила о переговорах, которые закончились Минскими соглашениями и на время остановили кровопролитие в Донбассе.