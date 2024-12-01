Песков заявил, что Путин искренне верил в сотрудничестве с Германией

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Владимир Путин верил в возможность сотрудничества с Москвы и Берлина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, президент России "рассчитывал на конструктивный, равноправный, взаимовыгодный подход во взаимоотношениях". Таким образом он верил, что это поможет застраховаться от геополитических рисков.

Песков добавил, что настрой президента России на развитие сотрудничества не совпал с настроем бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, отметив, что в отличие от Путина, она не была полностью искренней.

Впервые за два года Путин и нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонный разговор 15 ноября. Таким образом Щольц, как он сам позднее заявил в интервью, хотел понять позицию России по переговорам с Украиной. После этого лидер ФРГ заявил, что хочет снова созвониться с Москвой.

Песков по итогу первого телефонного разговора заявил, что у стран сохраняются значительные разногласия по украинскому вопросу, но положительно отметил желание ФРГ лично узнать позицию Москвы.

Ранее сообщалось, что Песков опроверг слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о якобы опоздании Владимира Путина на 33-й саммит "Большой восьмерки" (G8) в июне 2007 года году из-за пива. Пресс-секретарь отметил, что на таких мероприятиях у президента плотный график.