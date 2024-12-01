Песков опроверг слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о якобы опоздании Владимира Путина на 33-й саммит "Большой восьмерки" (G8) в июне 2007 года году из-за пива.

Пресс-секретарь президента отметил, что на подобных мероприятиях у российского лидера сложный график.

"Лидеры общаются друг с другом, <…> и это напряженная работа. И да, бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо", – подчеркнул Песков, добавив, что было бы глупо называть подобное "демонстрацией силы".

Ранее Меркель в своих мемуарах "Свобода. Воспоминания 1954–2021" рассказала, что российский президент, опоздав на саммит G8 на 45 минут, заявил, что в опоздании виновато знаменитое пиво, с которым Путин познакомился еще в 1980-е годы во время своей службы офицером КГБ в ГДР. По словам Меркель, он якобы заказал в свой номер ящик алкоголя, из-за чего его пришлось выпить.