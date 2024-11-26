Меркель рассказала об опоздании Путина на встречу G8 из-за пива

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Владимир Путин опоздал на 33-й саммит "Большой восьмерки" (G8) в июне 2007 года, поделилась экс-канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах "Свобода. Воспоминания 1954–2021".

"Операторы были рады возможности запечатлеть нас во время нашей оживленной беседы. Не хватало только одного человека: Владимира Путина", – цитирует РБК Меркель.

В результате российский лидер опоздал на 45 минут и заявил, что в опоздании виновато знаменитое пиво, с которым Путин познакомился еще в 1980-е годы во время своей службы офицером КГБ в ГДР. По словам Меркель, он якобы заказал в свой номер ящик алкоголя, из-за чего его пришлось выпить.

"Вот что я получила в ответ на свою доброту. Похоже, ему нравилось быть в центре внимания", – вспоминает она.

Кроме того, в своих мемуарах бывший канцлер Германии рассказала, что Путин лучше говорит на немецком языке, чем она на русском. Меркель уточнила, что ее знания русского языка остались во временах ГДР, а слова демократического политического языка она не знала. При этом российский лидер во время их совместной встречи в Томске в 2006 году общался на немецком языке.

