Меркель призналась, что немецкий язык Путина лучше ее русского

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, которая занимала пост с 2005 по 2021 год, призналась в своих мемуарах "Свобода. Воспоминания 1954–2021", что Владимир Путин лучше говорит на немецком языке, чем она на русском. Об этом сообщает ТАСС.

В книге Меркель рассказала о своей встрече с российским лидером в Томске в апреле 2006 года. По ее словам, за столом сидели она и Путин, а также внешнеполитические советники. Переводчики находились за соседним столом, однако президент РФ говорил на немецком языке.

"Его немецкий был лучше, чем мой русский", – написала экс-канцлер и уточнила, что ее знания русского языка остались во временах ГДР, а слова демократического политического языка она не знала.

Ранее в этих же мемуарах Меркель указала, что прежде всего в Путине ее поражала уверенность в собственной правоте. Она вспомнила выступление российского президента в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности, которое было посвящено видению места и роли РФ в мире с учетом тех реалий и угроз, а также неприемлемости однополярной модели в современной политике.

Бывший канцлер ФРГ отметила, что не считала полностью неверными положения, прозвучавшие в речи Путина. Например, она согласилась с критикой войны США в Ираке.