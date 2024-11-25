Меркель призвала страны Запада признать ядерный потенциал России

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к государствам Запада с призывом осознать ядерный потенциал России и охарактеризовала его как "пугающий".

"Мы не должны поддаваться страху, но мы также должны признать, что Россия является крупнейшей или, наряду с США, одной из двух крупнейших ядерных держав в мире", – цитирует Меркель BBC.

Ранее экс-канцлер заявила, что не видит чисто военного решения украинского конфликта. Она добавила, что сохранение независимости Украины является главной задачей. В этом плане она выразила поддержку действиям нынешнего правительства ФРГ и Евросоюза в целом.

Между тем в своих мемуарах она призналась, что прежде всего во Владимире Путине ее поражала уверенность в собственной правоте.

В своей книге бывший канцлер также вспоминала, как в 2017 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, был очарован личностью Путина.