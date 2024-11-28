Путин обратился к Меркель и извинился за случай с собакой

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Владимир Путин напрямую обратился к экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и еще раз принес извинения за то, что однажды привел на их встречу собаку, передает RT.

"Вышла собака моя, Конни... Я ей уже говорил об этом, Меркель, что не знал, что она боится собак. Если бы я знал, я бы никогда этого не сделал. Мне, наоборот, хотелось создать непринужденную, приятную атмосферу", – сказал президент РФ.

Путин напомнил, что жил в Германии 5 лет и знает, что там хорошо относятся к домашним животным. Но Меркель в детстве укусила собака, а когда российский лидер узнал об этом, то извинился перед ней.

Для президента было странно и неожиданно узнать, что об этом случае бывший канцлер написала в своих мемуарах. В случае, если она еще раз приедет в РФ, то лидер России "ни в коем случае не будет" вновь приводить собак на встречу, пообещал президент.

В своей книге Меркель также вспомнила случай, когда Путин опоздал на один из саммитов "Большой восьмерки" в 2007 году. Оказалось, что президент припозднился на 45 минут из-за знаменитого немецкого пива. Бывший канцлер посчитала, что президенту всегда нравилось быть в центре внимания.

