Евросоюз ведет разработку 16-го пакета санкций против России

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Евросоюз ведет разработку очередного пакета антироссийских санкций. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Мы поддержали недавнее принятие 15-го пакета санкций, и 16-й пакет сейчас разрабатывается", – приводит ее слова РИА Новости.

Министры иностранных дел Евросоюза окончательно утвердили 15-й пакет санкций против России 16 декабря. Он включает в себя экономические и персональные ограничительные меры. Рестрикции введены против теневого флота, который осуществляет перевозку энергоресурсов, а также ограничительные меры в отношении 54 физлиц и 30 компаний из России, Китая и КНДР.

Кроме того, ЕС внес журналистку Тину Канделаки и певицу Ларису Долину в санкционный список за "дестабилизирующие действия" в отношении Европы и третьих стран.