Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

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Председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин провели телефонные переговоры, передает Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что беседа состоялась во второй половине дня по китайскому времени и была организована по инициативе российской стороны.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал переговоры глав двух государств 21 февраля. Планировалось, что в ходе беседы президент РФ проинформирует своего коллегу об итогах переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.

В прошлый раз Путин и Си Цзиньпин общались по видеосвязи в январе 2025 года. В ходе этих переговоров президент РФ указал, что совместная работа России и Китая играет стабилизирующую роль в мире. По его словам, страны вместе выступают за построение более справедливого многополярного мира.

Помощник главы МИД КНР Лю Бинь также заявлял, что отношения Китая и России имеют блестящие перспективы развития. По его мнению, связи двух стран находятся на новой исторической отправной точке и перед ними открываются новые исторические возможности.