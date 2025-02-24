24 февраля, 13:08Политика
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Фото: kremlin.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин провели телефонные переговоры, передает Центральное телевидение Китая.
Уточняется, что беседа состоялась во второй половине дня по китайскому времени и была организована по инициативе российской стороны.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал переговоры глав двух государств 21 февраля. Планировалось, что в ходе беседы президент РФ проинформирует своего коллегу об итогах переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.
В прошлый раз Путин и Си Цзиньпин общались по видеосвязи в январе 2025 года. В ходе этих переговоров президент РФ указал, что совместная работа России и Китая играет стабилизирующую роль в мире. По его словам, страны вместе выступают за построение более справедливого многополярного мира.
Помощник главы МИД КНР Лю Бинь также заявлял, что отношения Китая и России имеют блестящие перспективы развития. По его мнению, связи двух стран находятся на новой исторической отправной точке и перед ними открываются новые исторические возможности.
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