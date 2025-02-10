Песков рассказал о готовящихся визитах Си Цзиньпина в Москву и Путина в Пекин

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал подготовку взаимных визитов председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и Владимира Путина в Пекин по случаю 80-летия Победы.

Песков пояснил, что речь идет о праздновании в Москве годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое запланировано на 9 мая, а также празднование в Пекине в сентябре юбилея окончания Второй мировой войны. По словам пресс-секретаря президента, российская сторона придает большое значение символизму этих дат.

Он также отметил, что указанные мероприятия важны для памяти тех событий, которые внесли вклад в борьбу с нацистами, и для двусторонних отношений России и КНР.

Ранее посол РФ в Китае Игорь Моргулов рассказал, что Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве. Председатель КНР также пригласил Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября.

Кроме того, Путин пригласил на парад белорусского лидера Александра Лукашенко и воинские расчеты республики. Также приглашения от российского президента поступили к главам стран – участниц СНГ.

В свою очередь, президент Палестины Махмуд Аббас подтвердил свое участие в параде в Москве.

До этого сербский лидер Александр Вучич рассказал, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо вместе приехать в Москву 9 мая для посещения парада Победы. Фицо назвал свое присутствие на этом мероприятии личным долгом.

