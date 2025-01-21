Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел по видеосвязи переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подтвердил информацию Центрального телевидения Китая о переговорах двух лидеров по видеосвязи. Журналисты уточняли, что председатель КНР вышел на связь с российским президентом из пекинского Дома народных собраний (парламент. – Прим. ред.).

По словам Пескова, беседа российского и китайского лидеров продолжается.

Вместе с тем Россия ожидает визита Си Цзиньпина в 2025 году. Посол РФ в Китае Игорь Моргулов заявлял, что стороны уже прорабатывают соответствующие совместные планы.

При этом поездка китайского лидера в Россию должна состояться в порядке очередности. Посол также напомнил, что в Китае в этом году состоится юбилейная, 30-я регулярная встреча глав правительств и 11-е заседание межпарламентской комиссии.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с Си Цзиньпином передал личное послание от Путина. Он также выразил искреннюю радость от встречи с лидером КНР, которая прошла по линии взаимодействия между правящими партиями России и Китая.

