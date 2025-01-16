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Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет укрепить контакты с Москвой и Пекином в сфере экономики и безопасности, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Yahoo News Japan.

По мнению японского журналиста Таро Кимуры, бывшим союзникам Вашингтона, включая Токио, придется столкнуться с пренебрежением со стороны американского руководства. Администрация Трампа будет работать над формированием нового "Союза сильных", отметил представитель СМИ.

По словам публициста, Трамп уже ведет закулисный диалог с лидером КНР Си Цзиньпином с целью улучшения взаимоотношений между двумя странами.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что команда избранного президента Штатов готовится к его встрече Путиным. По словам Уолца, телефонный разговор политиков может состояться в ближайшие дни или недели.

До этого Трамп подтвердил подготовку встречи. Однако в Кремле отметили, что каких-либо реальных предпосылок для ее организации пока нет. Для контактов требуются желание и политическая воля со стороны Вашингтона, подчеркивал Песков.