Путин заявил, что Трамп хочет "оздоровить" политическую обстановку на Украине

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Американский президент Дональд Трамп хочет "оздоровить" политическую обстановку на Украине. Таким мнением поделился Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".

"Как мне представляется, он хочет оздоровить политическую обстановку на Украине, консолидировать общество, создать условия для выживания украинского государства", – рассказал Путин.

При этом президент РФ не согласился с тем, что высказывания Трампа об Украине и украинском президенте Владимире Зеленском полезны для Москвы. Путин считает, что действия Трампа основываются не на эмоциях, а на рациональном холодном расчете.

Путин также сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение конфликта на Украине с Трампом. Вместе с тем эта тема обсуждалась и во время телефонного разговора лидеров стран, и во время встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде.

Первые за несколько лет переговоры делегаций США и России состоялись в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств.

Следующая встреча представителей Москвы и Вашингтона по раздражителям в двусторонних отношениях пройдет в конце этой недели. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков уточнял, что переговоры будут организованы на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.