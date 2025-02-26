Президент Колумбии Петро назвал Зеленского глупцом за сделку по ископаемым с США

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Президент Колумбии Густаво Петро назвал соглашение между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам "глупостью" украинского президента Владимира Зеленского.

"Глупость Зеленского, и я говорю об этом прямо, в том, что он позволил манипулировать собой западноевропейцам, которые не знают, куда им идти: то ли к Гитлеру, то ли в никуда. Они (украинцы. – Прим. ред.) воюют со своими братьями-славянами и в итоге отдают Украину американцам. Глупость!" – написал Петро в соцсети X.

Ранее СМИ сообщили, что Украина согласилась на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после того, как американская сторона отказалась от требований на право получать потенциальную выручку от реализации данных ресурсов. Предполагается, что Киев может подписать соглашение уже 28 февраля.

Президент США Дональд Трамп предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поддержку с американской стороны в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны в начале февраля.

На тот момент Зеленский отказался подписывать эти документы. В Киеве сообщили о желании доработать проект соглашения. Однако в ходе встречи "Большой семерки" украинский лидер заявил, что планирует подписать соглашение о полезных ископаемых.