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Оценить результаты возможного сотрудничества России и США по редкоземельным металлам пока крайне сложно. Об этом Москве 24 заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Во-первых, нужно понимать, какой точно объем запасов есть, а во-вторых, какой объем может быть экономически эффективен. Потому что одно дело – иметь месторождение, другое – понимать, сколько дохода оно может принести с учетом того, что оно далеко расположено", – объяснил он.

По данным Минприроды, в России насчитывается 29 видов редких металлов, причем половина из них является редкоземельными, а общий объем этих ископаемых оценивается в 658 миллионов тонн. Сафонов указал, что, учитывая это, речь в контексте результатов сотрудничества России и США может идти о 500 миллиардах долларов.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия готова обсудить сотрудничество с США по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии. Российская сторона может предложить американским административным структурам и компаниям совместную работу, если бы те проявили такой интерес, отметил он.

При этом президент отметил, что соглашение США и Украины по такого рода ресурсам никак не касается России.

Кроме того, как подчеркнул российский лидер, государство готово возобновить поставки алюминия в США в случае открытия американского рынка для производителей из России.

Тем временем США и Украина могут заключить сделку по редкоземельным металлам. Американский лидер Дональд Трамп оценил такое сотрудничество в один триллион долларов.

