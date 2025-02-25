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25 февраля, 14:15

Политика

Песков заявил, что партнерство РФ и США возможно после разрешения украинского конфликта

Песков заявил, что партнерство РФ и США возможно после разрешения украинского конфликта

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Партнерство между Россией и США, в том числе по редкоземельным металлам, возможно только после разрешения украинского конфликта и восстановления отношений. Это подчеркнул во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Владимира Путина о перспективах сотрудничества между двумя странами.

Представитель Кремля отметил, что американцам нужны редкоземельные металлы, которых много у России. По его словам, открываются между странами широкие перспективы для сотрудничества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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